Continua a ottenere dati di ascolto in crescita la stagione 2025-'25 di Serie A su DAZN: la 15ma giornata, conclusasi ieri con il posticipo Roma-Como, ha registrato oltre 6.3 milioni di spettatori. Per DAZN in termini di audience le conferme arrivano dalla Juventus vincente a Bologna: la gara ha coinvolto più di 1,4 milioni di utenti. All sue spalle MIlan-Sassuolo (oltre 950mila) e Genoa-Inter. gara trasmessa in co-esclusiva con Sky. che ha collezionato 802.340 spettatori.

Dopo 15 giornate, nel confronto con lo scorso campionato, DAZN sta registrando un incremento in termini di ascolti, con una crescita di 16,6 milioni di appassionati.