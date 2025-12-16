In vista della partita di domani pomeriggio, quando l'Inter Under 20 sfiderà l'Hellas Verona per il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1, il tecnico nerazzurro Benito Carbone pesca dall'Under 18 di Simone Fautario promuovendo due giocatori: si tratta dell'attaccante spagnolo Amadou Konteh e del centrocampista Giovanni D'Agostino, che dovrebbero pertanto essere aggregati al gruppo per la partita coi gialloblu.

Lega Serie A comunica di conseguenza l'integrazione della numerazione delle maglie del club nerazzurro: Konteh avrà la 51, a D'Agostino andrà la casacca numero 52. 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 16:54
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
