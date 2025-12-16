A margine di un incontro coi bambini ricoverati presso l'ospedale Santobono di Napoli, Lorenzo Insigne ha parlato ai cronisti della corsa per il campionato: "Sia l'Inter che il Milan insieme al Napoli hanno grandi campioni e grandi squadre. Sarà un bel campionato, ci sarà lotta fino alla fine. Io spero che alla fine siamo noi napoletani a trionfare". Ma ci sono possibilità di un suo ritorno in campo a breve? "Sono sereno, spero esca qualcosa perché ho ancora voglia di dare".