Qual è l'attaccante più forte affrontato in campo da Alessandro Bastoni? Il difensore dell'Inter lo ha svelato a La Gazzetta dello Sport, nel consueto gioco dell'uno contro uno diventato ormai virale sui social. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 14:47
Autore: Raffaele Caruso
