In un video pubblicato sul canale Youtube della Lega Serie A (guarda qui), contente alcuni immagini girate dalla Ref Cam durante Genoa-Inter, si vede la spiegazione di Daniele Doveri in merito alla sua decisione di ammonire Nicolò Barella al 73' della sfida di Marassi. Dopo il fallo di mano, che in realtà non c'è, il centrocampista sardo corre via per evitare qualsiasi protesta ma l'arbitro, a distanza, fischia ed estrae il giallo. Un provvedimento per cui Lautaro Martinez chiede conto al direttore di gara: "E' andato di là per ca... suoi, non ha fatto nulla", le parole del Toro. Pochi istanti dopo, Barella torna sul punto del calcio di punizione provando a discolparsi: 'Non ti ho detto niente'. Pronta la risposta di Doveri: "Non hai fatto niente? Hai fatto il cinema".