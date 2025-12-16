Lotta scudetto: parola a Fabio Capello. Ecco le dichiarazioni dell'ex tecnico di Milan e Juve alla Gazzetta dello Sport.

Davanti a tutte, almeno per ora, c'è l'Inter. Resterà in cima fino in fondo?

"Contro il Genoa l'ho vista pimpante, ha pressato con continuità come poche altre volte quest'anno. Si è portata subito avanti meritatamente, ma come

al solito si è persa un po' nel momento di difficoltà. Uno sbandamento dopo il gol del Genoa c'è stato, l'Inter non riesce ad essere padrona del campo durante tutta la partita, però ha saputo soffrire".

Quindi nerazzurri favoriti?

"Si: ha più giocatori e può far riposare per esempio la Thula con ricambi che nessun'altra concorrente ha in rosa. Un buon turnover, quello che permette alla squadra di non abbassare il livello, può portare risultati importanti. Milan e Napoli non hanno rincalzi dello stesso livello, anche se metto gli azzurri dietro all'Inter quando recupereranno tutti gli infortunati. Le altre lotteranno per un posto in Champions".

E il Milan?

"Non vedevo con la stessa attenzione che mantiene contro le big. Sta perdendo punti importanti. Anche se il gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo è qualcosa che succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio. Non è balletto, in cui alla prima spinta si fischia fallo. Ma il possesso di domenica è stato sterile, troppo laterale, noioso. Ma c'è un fattore che sorride al Milan avere la possibilità di preparare solo il campionato, senza coppe".