Davide Frattesi può lasciare subito l'Inter. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube, gennaio sarà un mese particolarmente caldo per il futuro del centrocampista nerazzurro.
Le possibilità di un addio sono elevate, in attesa di capire quali offerte arriveranno. La Juventus è alla ricerca di giocatori italiani e nel giro della Nazionale azzurra, Spalletti stima molto Frattesi.
Così come l'Inter stima Khepren Thuram. Già in estate la dirigenza nerazzurra ha sondato la pista per il centrocampista francese, dopo aver cercato anche Koné della Roma ed Ederson dell'Atalanta. Resta da capire se parlando si possa trovare un accordo sulle valutazioni di Frattesi e Thuram.
Sezione: Copertina / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 12:55
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Copertina
Moretto: "Frattesi può lasciare subito l'Inter, gennaio mese caldo. La Juve c'è. E l'intreccio con Thuram..."
Adani: "Il peggior nemico dell'Inter è l'Inter: ogni tanto riapre partite già indirizzate. Esposito? C'è chi non ha punte e poi..."
videoTensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra tifoserie fuori dallo stadio, lanciati bengala e fumogeni
Capello: "Chivu e De Rossi sanno giostrarsi bene nelle difficoltà. Oggi hanno due avversari diversi"
De Rossi: "Contro l’Inter serve la perfezione. Avere un uomo come Chivu è un guadagno. Kolarov un fratello"
GdS - Genoa-Inter, lo strano derby di Carboni. A gennaio da altri nerazzurri? C'è il Pisa di Gilardino
Altre notizie
Lunedì 15 dic
- 13:22 Milan, solo un trauma al ginocchio per Gabbia: può rientrare per la finale di Supercoppa
- 13:09 Condò: "Lautaro leader e lo dimostra più il primo gol che il secondo dell'Inter"
- 12:55 Moretto: "Frattesi può lasciare subito l'Inter, gennaio mese caldo. La Juve c'è. E l'intreccio con Thuram..."
- 12:41 Scontri prima di Genoa-Inter, tre agenti feriti e danneggiamenti. Indagini in corso da parte della DIGOS
- 12:28 Supercoppa, designati gli arbitri delle semifinali: Bologna-Inter a Chiffi, al VAR ci sarà Maresca
- 12:14 AIA, deferito il presidente Zappi. Lui si difende: "È l'ora più buia, ma il mio operato sempre legittimo"
- 12:00 CHIVU domina fuori e dentro il campo, l'INTER torna a guardare tutti dall'ALTO: un PRIMATO meritato
- 11:45 Pinetina chiusa ma non per tutti: lavorano gli infortunati. Mercoledì la partenza per Riad
- 11:30 Supercoppa Italiana, il programma della vigilia di Bologna-Inter: Chivu in conferenza alle 12.30
- 11:16 Adani: "Il peggior nemico dell'Inter è l'Inter: ogni tanto riapre partite già indirizzate. Esposito? C'è chi non ha punte e poi..."
- 11:02 CdS - L'Inter su Tiago Gabriel: c'è pure la concorrenza della Premier. E il prezzo...
- 10:48 Bisseck: "Primo posto che vale tanto, ma la stagione è lunga. Uno contro uno in difesa? Nessuna paura"
- 10:34 Toldo: "Inter matura e sicura di sé. Non concordo con chi boccia Sommer perché..."
- 10:20 Pagelle TS - Inter, solo Luis Henrique sotto la sufficienza. Meriti di Chivu nella vittoria
- 10:06 TS - L'Inter si salva dallo Squid Game domenicale. Il gol di Lautaro simbolo del primo tempo nerazzurro
- 09:52 Moviola CdS - Il solito ondivago Doveri. Marcandalli-Sucic? Il genoano rischia il rigore
- 09:46 Genoa-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 09:38 Pagelle CdS - Lautaro fa la differenza, Zielinski pulito in regia, comparsata Luis Henrique
- 09:24 CdS - Chivu non perde l'occasione e torna in testa, ma l'ultima mezz'ora è da dimenticare
- 09:10 GdS - Lautaro torna super e affoga il piccolo dolore prendendosi tutto
- 08:56 Pagelle GdS - Solo Lautaro e Bisseck da 7. Per Zielinski una regia "normale"
- 08:42 Moviola GdS - Marcandalli su Sucic: rischio rigore. Sull'ammonizione a Barella...
- 08:28 Altro che grattacieli d'Arabia: col Genoa, Bisseck e Lautaro riportano l'Inter di Chivu sul rooftop più bello
- 08:15 GdS - Salutate la capolista Inter, ma con moderazione: a Genova come a Verona e Pisa
- 00:00 Da "decimi" a primi: Chivu e il rumore dei nemici. In Arabia con il caschetto
Domenica 14 dic
- 23:54 Pinamonti: "Io in Nazionale? Non saprei cosa dire, la mia risposta è sempre la stessa"
- 23:40 Lautaro nel Gotha dei bomber europei: lui come Kane, Haaland e Mbappé in un dato
- 23:25 Giana Erminio, Ruffini dopo la vittoria sull'Inter U23: "Abbiamo trovato la continuità, non era semplice"
- 23:10 Bergomi: "Inter diversa, Chivu sta trasmettendo aggressività. Dicembre mese chiave"
- 23:05 videoGenoa-Inter 1-2, Tramontana: “Vittoria e primato importantissimi. Contento per Bisseck"
- 22:56 Genoa, De Rossi: "L'Inter ha meritato la vittoria, ma ci abbiamo creduto. Orgoglioso dei ragazzi"
- 22:42 Serie A, alla Juventus basta Cabal: Bologna battuto 1-0 al Dall'Ara
- 22:28 Juventus, Chiellini: "Non parlo di Frattesi, è dell'Inter. Non vogliamo privarci di Thuram"
- 22:14 Best FIFA Football Awards 2025, martedì sera la cerimonia di premiazione a Doha
- 21:50 Bisseck finalmente in gol e auto-ironizza sul suo sinistro. Poi celebra la "vittoria importantissima"
- 21:20 Genoa-Inter, la moviola - Qualche imperfezione per Doveri, dubbi sul contatto Marcandalli-Sucic
- 21:04 Chivu in conferenza: "Gruppo sano e di qualità. Calhanoglu da valutare, Darmian verrà con noi ma non sarà pronto"
- 20:59 Bisseck a ITV: "Peccato per il gol preso, ma stasera siamo felici"
- 20:55 Chivu a DAZN: "Noi i più forti? Cinque mesi fa dicevate che eravamo finiti". Poi spiega i cambi e concorda con Lautaro
- 20:52 Chivu a ITV: "Contenti del risultato, ora vogliamo portare a casa la Supercoppa"
- 20:44 Chivu a Sky: "Oggi prova di qualità anche dai subentrati. Un allenatore se vince va bene, se no viene criticato"
- 20:31 Genoa, De Rossi a DAZN: "Avremmo dovuto togliere un po' di ritmo all'Inter, ma bravi a tenerla in piedi fino alla fine"
- 20:28 Zielinski a ITV: "Felice per la mia continuità. Volevamo riscattarci dopo il Liverpool"
- 20:28 Lautaro a DAZN: "Ripreso la vetta della classifica con lavoro e sofferenza. Siamo consapevoli al di là delle critiche"
- 20:26 Zielinski in conferenza: "Calhanoglu un campione. Bello il primo posto, ma manca tanto"
- 20:24 Genoa, De Rossi a Sky: "L'Inter è forte, ti palleggia in faccia. Noi vicini alla nostra perfezione attuale"
- 20:24 Bisseck a DAZN: "Sapevamo fosse dura giocare qua. Il gol? Voglio sempre attaccare"
- 20:20 Zielinski a DAZN: "Non riuscivo a esprimermi al meglio, ora sto bene. Ringrazio il mister per la fiducia
- 20:15 Zielinski a Sky: "Sappiamo che il campionato è lungo. Ma abbiamo tutti i mezzi per restare davanti"
- 20:12 Il Player of the Match Lautaro a Sky: "Fare gol e aiutare la squadra è importante. Le reti così mi rendono felice"
- 20:12 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così. Mondiale? Non ci penso"
- 20:03 Genoa-Inter, le pagelle - Bisseck robusto, Lautaro bluffa. Zielinski si gode l'esperienza
- 20:03 L'Inter mette la freccia su Milan e Napoli: Genoa battuto 2-1 a Marassi, i nerazzurri sono primi in classifica
- 19:58 Genoa-Inter, Fischio Finale - Chivu dice 33: dominio e rischio, ma il l'epilogo sorride giustamente ai nerazzurri
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di GENOA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 17:37 Zielinski a DAZN: "Fisicamente sto bene e cerco di aiutare la squadra, vogliamo fare una grande prestazione"
- 17:36 Zielinski a Sky: "Partite come quella col Liverpool lasciano carica, cerchi subito di riscattarti"
- 17:35 Genoa, Colombo a DAZN: "Non dimentichiamoci dove eravamo un mese fa. Ma ora abbiamo un'altra mentalità"
- 17:32 Genoa, Colombo a Sky: "Momento positivo, oggi servirà l'impresa. Derby personale? No perché..."
- 17:29 Genoa, Diego Lopez a DAZN: "I ragazzi avevano bisogno della spinta di De Rossi. Mercato? Siamo vigili"
- 17:28 Diego Lopez a Sky: "Inter su Norton-Cuffy? Crescita costante, deve fare ancora tanto qua al Genoa"
- 17:25 Rosi: "Chivu è entrato a gamba tesa nell'Inter, non era facile. È la sorpresa del campionato"
- 17:24 Chivu a DAZN: "Pio e Lautaro formano una bella coppia. I risultati di Milan e Napoli? Non abbiamo bisogno di guardarli"
- 17:21 Chivu a Sky: "Dobbiamo guardare a noi stessi, stasera sarà complicata. Con De Rossi non abbiamo parlato"
- 17:11 videoTensione prima di Genoa-Inter: tafferugli tra tifoserie fuori dallo stadio, lanciati bengala e fumogeni
- 17:10 Serie A, Fiorentina ultimissima: il Verona passa al Franchi con un gol di Orban nel recupero
- 17:08 Zielinski a ITV: "Campo difficile per tutti, ma vogliamo riscattarci. Sto bene e voglio dare il mio contributo"
- 16:55 Il Napoli crolla a Udine: Ekkelenkamp stende la squadra di Conte. L'Inter può scattare al 1° posto battendo il Genoa
- 16:41 Giana Erminio, Vinicio Espinal: "Bella impresa contro l'Inter U23, gli episodi ci hanno dato una mano"
- 16:27 Sassuolo, Grosso: "Pinamonti fortissimo, Ha un potenziale enorme, anche inespresso"