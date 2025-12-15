Davide Frattesi può lasciare subito l'Inter. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube, gennaio sarà un mese particolarmente caldo per il futuro del centrocampista nerazzurro.

Le possibilità di un addio sono elevate, in attesa di capire quali offerte arriveranno. La Juventus è alla ricerca di giocatori italiani e nel giro della Nazionale azzurra, Spalletti stima molto Frattesi.

Così come l'Inter stima Khepren Thuram. Già in estate la dirigenza nerazzurra ha sondato la pista per il centrocampista francese, dopo aver cercato anche Koné della Roma ed Ederson dell'Atalanta. Resta da capire se parlando si possa trovare un accordo sulle valutazioni di Frattesi e Thuram.