Operazione o conservazione? Questo è il dilemma che riguarda la situazione della caviglia di Denzel Dumfries, fermo da oltre un mese per quello che la Gazzetta dello Sport definisce "un misterioso infortunio alla caviglia sinistra". Che poi, in realtà, di misterioso ha poco: l'esterno nerazzurro si fece male durante Inter-Lazio dello scorso 9 novembre, quando Zaccagni, dopo un contatto con Sucic, gli cadde sull'articolazione.

"Inizialmente sembrava una banale distorsione, gestibile con qualche giorno di riposo, ma così non era - racconta la rosea -. Il giocatore sente ancora dolore, tanto che la società ha organizzato vari consulti medici con i più referenziati specialisti delle articolazioni. Intanto Dumfries nei giorni scorsi è volato in Olanda per essere visitato da un ortopedico di sua fiducia. In giornata è attesa la decisione definitiva: l’intervento chirurgico diventa questo punto un’ipotesi molto concreta, se non la più probabile". Pessime notizie, insomma.

Come riferisce la Gazzetta, sembrava cosa di poco conto. Ma poi, nel corso delle settimane, l'ex PSV ha alternato il riposo al lavoro in palestra: non appena caricava il peso del corpo sulla caviglia era costretto a fermarsi. "C’è un danno piuttosto serio dentro all’articolazione che andrà gestito con una terapia conservativa oppure, come è emerso nelle ultime ore, richiederà un intervento chirurgico. Non resta che aspettare la sentenza", si legge.

In caso di intervento, ovviamente, i tempi per il rientro in campo si dilaterebbero non poco. E allora l'Inter dovrebbe ricorrere immediatamente al mercato. Palestra e Norton-Cuffy sono i nomi che piacciono: "Ma è molto difficile prenderli a metà stagione, soprattutto Palestra che è di proprietà dell’Atalanta", sottolinea il giornale.

