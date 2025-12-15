L'ultima scoperta di Pantaleo Corvino si chiama Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese di 20 anni. Il suo nome, da tempo, è accostato all'Inter, ma pure alla Juventus. Oggi il Corsport spiega cosa sta succedendo attorno a lui: "In questa stagione l’Inter e la Juventus lo hanno già fatto seguire da alcuni osservatori, mentre all’estero sono il West Ham e il Brentford che hanno mosso i passi più concreti. Non sono però gli unici: altri club inglesi si aggiungeranno alla lista già lunga di estimatori del lusitano".

"Nonostante l’altezza da 1,94 metri, è molto rapido ed elegante con il pallone tra i piedi e può giocare anche come terzino destro - si legge -. Acquistato dalla società portoghese Estrela Amadora lo scorso gennaio per circa 1 milione di euro più bonus, ora il giovane talento ha un valore nettamente superiore. Il Lecce lo valuta 40 milioni di euro e non intende cederlo a gennaio durante la finestra di riparazione".