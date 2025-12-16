L'Inter ha sete di rivincita. Il primo posto in solitaria, conquistato dopo 8 mesi, ha ridato ai nerazzurri una grande consapevolezza e adesso nessuno vuole fermarsi. Anzi, a partire dalla Supercoppa, la squadra intende ricominciare ad alzare trofei.

La carica è stata suonata soprattutto dai senatori del gruppo, Barella e Lautaro in testa. "Venerdì contro il Bologna tra l’altro vedremo un’Inter abbastanza simile a quella che si fece soffiare la coppa dell’Epifania milanista: sette undicesimi della formazione probabilmente saranno gli stessi, con il recuperato Calhanoglu opzione in più da utilizzare nel secondo tempo o nell’eventuale finale del 22 dicembre - riferisce la Gazzetta -. Da Lautaro, capocannoniere del campionato, a Barella, miglior costruttore di occasioni da gol (9) a Genova; da Thuram, che dovrebbe tornare titolare dopo la prevista esclusione di Marassi, a Dimarco, rimasto appositamente a riposo a Marassi. I leader insomma ci sono tutti e sono accompagnati da un nuovo amico avvezzo alla competizione: Manuel Akanji ha vinto la Supercoppa europea, la Supercoppa tedesca e la Supercoppa inglese e vorrebbe arricchire la collezione".

Dopo la Supercoppa, poi, si ripartirà dalla trasferta di Bergamo e dal nuovo incrocio a Milano con il Bologna. Ma quest'Inter vuole rivincita...