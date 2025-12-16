Fabio Cannavaro prepara il Mondiale da ct dell'Uzbekistan. Intanto, al Corriere dello Sport, parla anche della Serie A e, nel particolare, della lotta scudetto.

Chi vince lo scudetto?

"Napoli. Anzi no siamo scaramantici, dico Inter".



La più forte?

"I nerazzurri hanno una rosa leggermente superiore, ma il Napoli con tutti gli infortuni, decisamente troppi, è lì. Antonio sta sempre lì. E poi occhio a Allegri perché il Milan senza coppe è molto, molto pericoloso".



La Serie A le piace?

"Per me è il più campionato interessante perché capisci un sacco di cose".



Tipo?

"A volte si esaspera nella tattica, si cerca la soluzione uomo a uomo a tutto campo, siamo passati dal gioco di Sarri a quello di Gasperini. Siamo tutti figli suoi adesso. Io ricordo che da ragazzino quando marcavo mi dicevano che dovevo seguire la punta anche in bagno. Poi ci sono anche tante cose negative, come il fatto che vediamo pochi giovani e pochi italiani a discapito della Nazionale".



Difensore preferito?

"Buongiorno. Perché salva le situazioni. E questo se fai il difensore è fondamentale, poi con Conte è cresciuto ancora".



Chi vince la Supercoppa?

"Con questa formula, che non mi fa impazzire, non c’è una favorita. Il Napoli ce la può fare. Ripeto: nonostante tutta l’emergenza Conte sta sempre lì. E questo qualcosa vorrà dire. Faccio fatica a comprendere le critiche, davvero. Posso capire che il Napoli soffra i tanti impegni, ma i risultati parlano. Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, Antonio è Antonio".



Chivu.

"Serio e bravo. Si dice che è inesperto, ma sta da una vita nel calcio. Mica faceva il salumiere…".