Nuova partnership tra Lega Calcio Serie A e Boglioli, azienda sartoriale di assoluto prestigio con boutique in tutto il mondo, da Milano a New York, e una prossima apertura a Londra. Nel corso della collaborazione saranno sviluppate una serie di attivazioni che permetteranno agli appassionati di calcio di conoscere da vicino il luxury brand che in questi anni ha vestito alcune delle più celebri star di Hollywood. Boglioli realizzerà inoltre, col suo stile inconfondibile e tessuti pregiati, una linea di abiti che vestiranno gli Ambassador della Lega Calcio Serie A nei principali eventi ai quali parteciperanno, in Italia e nel mondo.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, ha così commentato: "Siamo molto contenti di avviare questa partnership con un’eccellenza sartoriale del Made in Italy come Boglioli. Scegliere di vestire i nostri Ambassador con uno stile che unisce eleganza, qualità e identità italiana significa valorizzare il loro ruolo di ambasciatori del nostro calcio. Questa collaborazione rafforza il legame tra calcio e moda, due pilastri fondamentali dell’Italia che vogliamo rappresentare nel mondo".