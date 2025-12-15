Daniele Adani analizza la vittoria dell'Inter a Genova nel suo intervento a La Domenica Sportiva. "Il messaggio è di consapevolezza, di forza, di valore della rosa che alla fine fa quello che deve. Una grande squadra, esperta, non deve avere paura dell'uno contro uno, anche se poi non deve essere automatico che si rischi. In Europa si gioca uno contro uno. L'Inter ha dimostrato di essere la più forte di rosa, di strategia. Ogni tanto tira fuori il peggior nemico, sé stessa, e riapre partite già indirizzate. Ma che sia davanti non può stupire nessuno".

"Col Como, sul 2-0, l'Inter continua a far l'Inter, va a sradicare palla nell'area di rigore avversaria e fa il terzo e quarto - prosegue Adani -. La squadra è consapevole della propria forza, il passaggio successivo è cancellare i down. Esposito? Aiuta Lautaro, perché Esposito non lo marchi se non sei super attento. E' talmente decisivo il lavoro delle punte nello sviluppo del gioco dell'Inter. Esposito fa le cose giuste, trae e dà beneficio. Ci sono squadre che non hanno punte, l'Inter ne ha quattro, perché hanno tenuto fuori anche Bonny".