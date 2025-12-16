Daniele Chiffi, arbitro designato per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter di venerdì sera, non ha ancora diretto i nerazzurri in questa stagione. Per il fischietto padovano si tratterà della 19esima direzione in assoluto con l'Inter in campo: dieci vittorie, sei pareggi e due sconfitte il bilancio sin qui.