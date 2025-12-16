"Infortunio di Dumfries brutta perdita" ha detto Paolo Condò, intervenuto in collegamento con 'Campo Aperto' su Sky Sport, dove ha commentato l'intervento a sorpresa dell'olandese che dopo un mese di fastidi alla caviglia infortunatasi con l'Olanda si è sottoposto a intervento chirurgico che lo tratterrà ai box per un lungo periodo.

I nerazzurri interverranno sul mercato?

"Sei l'Inter se devi intervenire deve spendere soldi sul mercato, non può prendere un giocatore di seconda fila. Vuoi che ti dica chi dovrebbe prendere? Dovrebbero prendere Palestra immediatamente proponendo qualcosa a Cagliari e Atalanta. Ma credo costi molto, credo che lui, insieme a Pio Esposito e Bartesaghi, sia una delle tre grandi novità di questo campionato quindi immagino costi molti soldi. Però se sei l’Inter, devi cercare il massimo che puoi permetterti, quantomeno sul mercato nazionale".

Ti fidi di Luis Henrique?

"Va detto che nell’ultimo mese Luis Henrique ha cominciato ad essere più convincente rispetto alla prima parte di campionato e anche lo stesso Diouf, che lo avevamo dato fuori dai radar, ha fatto qualche minuto ed è stato promettente. Quindi io credo che se non puoi arrivare a un giocatore come Palestra, trovo più conveniente insistere con i giocatori che hai in rosa. Compri se puoi prendere un crack o un futuro crack, altrimenti non ha senso buttare soldi".