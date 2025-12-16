Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore trovano ora conferma ufficiale. Come rende noto l'Inter in un comunicato diramato pochi minuti fa, "nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra - si legge -. L'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".

Da capire i tempi di recupero dell'olandese (probabili almeno due o tre mesi di stop), ai box ormai da oltre un mese dopo l'infortunio rimediato nello scontro con Zaccagni durante il match tra Inter e Lazio dello scorso 9 novembre. 

