Il gruppo della Curva Andrea Costa, il cuore del tifo organizzato del Bologna, non sarà presente a Riad per la semifinale di Supercoppa italiana di venerdì contro l'Inter. La decisione è stata presa dalla curva come protesta verso l’obiettivo dell’evento Supercoppa, rivolto esclusivamente, secondo i tifosi, al denaro: "Come gruppi della Curva Andrea Costa, non saremo presenti per la Supercoppa in Arabia. Questa decisione è stata presa seguendo la nostra mentalità e il nostro modo di vivere lo stadio, che non rispecchia questo di evento creato esclusivamente per denaro. NO AL CALCIO MOD€RNO. Curva A. Costa”, il testo della nota diramata dai sostenitori felsinei.