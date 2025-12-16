Nel giorno in cui l'Inter annuncia l'intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra, Denzel Dumfries ufficializza anche il cambio di procura. Dopo aver interrotto il rapporto con Jorge Mendes, il laterale olandese si unisce ufficialmente all'Epic Sports Agency dell'agente Ali Barat: "Welcome to Epic, Denzel Dumfries", si legge a corredo del post pubblicato su Instagram

Una decisione che può inevitabilmente aprire nuovi scenari per il futuro, con il pericolo di cessione che resta vivo per l'estate anche per la presenza della clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l'estero fino al 15 luglio. 

Sezione: Focus / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 19:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
