Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, è stato nominato The Best FIFA Men's Goalkeeper e sarà uno dei premiati alla cerimonia dei Best FIFA Football Awards 2025, che si terrà oggi a Doha. Donnarumma ha vinto il premio davanti a concorrenti come Alisson Becker (Brasile, Liverpool), Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco), David Raya (Spagna, Arsenal), Yann Sommer (Svizzera, Inter) e Wojciech Szczesny (Polonia, Barcellona).

Queste le parole del portiere azzurro: "È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari, per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. È stato un anno incredibile, che rimarrà a lungo nella mia memoria, ed è emozionante essere riconosciuto per il mio ruolo nei successi del 2025. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò sodo per ottenere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City".