Anche il Corsport annuncia: in queste ore in casa Inter si riflette seriamente sulla possibilità di ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia che Denzel Dumfries si porta dietro da più di un mese. Il ko era arrivato in Inter-Lazio dello scorso 9 novembre, quando Zaccagni franò sulla sua caviglia generando una distorsione che ancora oggi provoca dolore.

"Con il passare delle settimane le perplessità sul quadro clinico di Dumfries sono aumentate, fino a spingere il giocatore e l’Inter ad affidarsi a consulenze esterne per provare a capire come risolvere nel minor tempo possibile la questione. Secondo quanto emerso, l’operazione potrebbe effettivamente essere la soluzione più affidabile per superare al meglio il problema dell’esterno nerazzurro. La decisione definitiva arriverà a breve. Poi, in caso, si organizzerà tutto a stretto giro, per ridurre al minimo i tempi di recupero che non saranno inferiori a due mesi", si legge.

Inter, quindi, costretta a ricorrere al mercato per tappare la falla. I nomi? Il grande sogno di Marotta e Ausilio per il futuro è Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito a Cagliari: "Ipotesi già complicata per giugno, ancor di più per l’immediato - si legge -. Le alternative più alla portata in Serie A portano a Brooke Norton-Cuffy del Genoa, club con cui bisognerà sedersi nelle prossime settimane anche per risolvere il nodo Valentin Carboni, e a Idrissa Touré del Pisa. Ma non sono gli unici nomi in lista". D'altronde, in cassa c'è un gruzzolo non utilizzato in estate...