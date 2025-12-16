Nessuna fretta. Come riferisce il Corriere dello Sport, gli unici due che usciranno dall'infermeria in vista della Supercoppa sono Calhanoglu e Darmian, ma per entrambi sarà usato il massimo della prudenza.

"Il turco è in ripresa dopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Liverpool: gli esami hanno escluso lesioni, ma occorre comunque un pizzico di cautela. Più facile, insomma, che Calha possa essere preso in considerazione per l’eventuale finale piuttosto che per la sfida con il Bologna. Diversa la situazione di Darmian, che è sì guarito dal guaio muscolare al polpaccio, ma che è reduce da uno stop di un paio di mesi. Non essendo nemmeno tornato ad allenarsi con la squadra, significa che dovrà recuperare la forma e, conoscendo le abitudini di Chivu, il suo rientro sarà graduale", si legge.