Il Corriere della Sera sottolinea la capacità di Chivu e del suo staff di leggere la partita, poi vinta, contro il Genoa. Secondo quanto riportato sul quotidiano, infatti, i nerazzurri sono la squadra che effettua più cross di media a partita (4,7) in Europa, eppure a Marassi non è mai andata sul fondo con Carlos Augusto e Luis Henrique.

I due brasiliani, si legge, sono rimasti bassi per attirare la pressione dei loro dirimpettai e consentire alle mezzali, Barella e Sucic, di attaccare gli spazi poggiando sulla regia di Zielinski, molto ispirato anche nell'interdizione.