Ai microfoni di Tutto Mercato Web, Leo Dragicevic, agente e intermediario per la Croazia, tesse le lodi del giovane difensore Branimir Mlacic, ragazzo finito nel mirino dell'Inter: "Secondo le mie previsioni, sarà a breve anche lui tra i migliori difensori del mondo, il suo prezzo aumenta ogni giorno. L'ho visto per la prima volta ad aprile di quest'anno in una partita dell'Hajduk U19 e si sono potute subito notare molte delle caratteristiche che un difensore moderno di alto livello soddisfa. Duelli aerei, porta palla in avanti, tecnica impressionante. Ora è in prima squadra all'Hajduk e gioca come se avesse 500 partite nelle gambe... un piacere da guardare".

A proposito dell'interesse dei nerazzurri aggiunge: "È seguito da grandi club, anche in Italia. Ma saranno il giocatore e la sua famiglia a decidere quando e dove sarà meglio continuare. A volte è bene aspettare, a volte è bene accettare la prima offerta se soddisfa tutte le condizioni, e sicuramente la condizione principale è che il giocatore sia un progetto per il club e non solo un numero".