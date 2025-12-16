Già partita la missione Riad per il Bologna, con Italiano che ha convocato 27 giocatori. Tra gli attaccanti - addirittura 9 - anche Immobile, reduce da un lungo stop.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, a sorpresa in lista anche Skorupski e Vitik: "I due non hanno ancora recuperato completamente, continueranno ad allenarsi con carichi ulteriori assieme al gruppo, l’intenzione è quella di essere pronti per la ripresa del campionato, salvo anticipi (proprio in Supercoppa) per ora non previsti. Aggregato anche il difensore della Primavera Tomasevic".

Niente da fare invece per Freuler e Casale .

