Arriva dal Genoa una reprimenda agli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Luigi Ferraris domenica pomeriggio prima della sfida contro l'Inter. Il club rossoblu, si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale, "condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo".