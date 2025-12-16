Si potrebbe aprire uno scenario inedito per il mercato in uscita dell'Inter: secondo le ultime novità riportate via Youtube da Matteo Moretto, che riprende un'indiscrezione del quotidiano catalano Sport, il Barcellona pare interessato ad Alessandro Bastoni. Viene confermato che il direttore sportivo catalano Deco è stato a Milano per le sue attività esplorative di mercato, ma viene anche aggiunto che per la campagna di gennaio l'operazione è praticamente infattibile in primo luogo per i costi altissimi del difensore nerazzurro, valutato in maniera pesante dal club di Viale della Liberazione. Costi insostenibili per il club Culé, che deve oltretutto fare i conti con la volontà ferrea di Bastoni di rimanere all'Inter malgrado anche in Premier League ci siano società che stanno monitorando la sua situazione. A giugno si vedrà come si evolverà la situazione intorno a lui.

Capitolo esterno destro: non dovrebbe essere Moris Valincic, nome avanzato nelle ultime ore, il sostituto di Denzel Dumfries, che rischia un lungo stop per il problema alla caviglia accusato durante la partita con la Lazio. Non risulta che l'Inter possa andare sul giocatore, oltretutto anche lui alle prese con un infortunio che lo terrà fermo fino alla fine della pausa invernale del campionato croato.