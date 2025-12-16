A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, dopo le partite della 15esima giornata è stato squalificato per due turni il laziale Toma Basic, per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale nel corso della partita col Parma. Sono stati squalificati per un turno di campionato: Heggem (Bologna), Zaccagni (Lazio), Belghali (Hellas Verona), Frese (Hellas Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo). Entrano nella lista dei diffidati Muharemovic (Sassuolo), Miranda (Bologna), Nunez (Hellas Verona), Wesley (Roma), Mancini (Roma), Ramon (Como).
Sono stati inoltre squalificati per una partita l'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Zanetti e l'allenatore del Como Cesc Fabregas. Seconda sanzione per i calciatori dell'Inter Nicolò Barella e Yann Bisseck. Ammonizione anche il preparatore atletico del Genoa Pasquale Picone, che aveva ricevuto il giallo da Daniele Doveri nel corso del primo tempo della partita con l'Inter.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
