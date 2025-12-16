In vista della partita di domani pomeriggio all'Olivieri contro l'Inter Under 20 di Benito Carbone, l'allenatore dell'Hellas Verona Paolo Sammarco presenta il match coi nerazzurri ai microfoni di Hellas Channel: "Come Milan e Juventus, l’Inter è una delle squadre più forti del campionato, con giocatori di grande qualità e una rosa molto profonda. Loro sono ragazzi giovani che giocano bene e non hanno problemi ad affrontare una partita ogni tre giorni. Per questo sarà un’altra partita di livello alto, in cui dovremo farci trovare pronti, perché sarà uno scontro importante".