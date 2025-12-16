Lautaro Martinez ha un contratto con l'Inter fino al 2029 a 9 milioni di euro a stagione: significa che ad oggi il suo futuro prossimo è blindato in nerazzurro. Secondo Il Giorno, però, non è così remota l'ipotesi che entro 12-18 mesi si cominci a parlare di quello che sarà il prossimo prolungamento. Probabilmente l'ultimo della carriera e con buone possibilità anche quello che lo legherà all'Inter fino al termine della carriera.

Il quotidiano ricorda infatti che Lautaro ha rifiutato, un anno e mezzo fa, il trasferimento in Arabia Saudita. Allo stesso modo aveva resistito alle sirene del Barcellona quando ancora i blaugrana potevano giocarsi la carta Messi. Per ragioni di status, di famiglia, di attaccamento alla maglia, viaggia sulle orme di Zanetti: un contratto a vita coi nerazzurri.