Dopo le voci sul possibile scambio tra Davide Frattesi e Khéphren Thuram, Inter e Juventus sarebbero pronte a tornare a duellare sul mercato per una delle giovani rivelazioni di questa stagione in Serie A. Secondo Nicolò Schira, infatti, le due squadre, oltre a seguire Marco Palestra che però costa 40 milioni ed è un nome eventualmente per l'estate stanno ragionando sul nome dell'esterno del Verona Rafik Belghali, nazionale algerino impegnato in Coppa d'Africa il prossimo mese.

Piero Ausilio ha mandato i suoi scout a visionare il classe 2002 in occasione di Genoa-Hellas, sul quale però sono attivi anche i bianconeri che devono fare qualcosa sulla corsia destra visto che probabilmente perderanno Joao Mario e Andrea Cambiaso non sta rendendo al meglio.