Saranno a disposizione a partire da giovedì 18 dicembre i biglietti per assistere alla partita di domenica 28 dicembre tra Atalanta e Inter, ultima gara del 2025 per le due formazioni nerazzurre. I biglietti del Settore Ospiti saranno in vendita ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione di FC Internazionale, ovunque residenti, dalle 10 del 22 dicembre alle 19 del giorno precedente la gara, e saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e online. Il prezzo intero è di € 35; non è consentito il cambio utilizzatore sui tagliandi del settore ospiti.