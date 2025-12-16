Alla Gazzetta dello Sport, anche Andrea Stramaccioni affronta il tema della lotta scudetto, sempre più incerta e appassionante.

Inter, Milan e Napoli in due punti. Se l'aspettava un campionato così aperto?

"Finora è stato bellissimo e apertissimo e non avrei detto fosse così equilibrato a dicembre. Le prime quattro hanno perso già 14 partite. Sono tante, erano 20 anni che non accade- va e questo ti dà la misura del- l'attuale equilibrio".

Il Milan senza Champions ha più rimpianti delle altre?

"Credo che le prime quattro di rimpianti ne abbiano tutte: il Milan per i punti persi con le piccole, il Napoli per il rendi- mento in trasferta, l'Inter per le partite dominate e perse, la Roma per alcuni errori pagati molto cari negli scontri diretti".

Chivu è ora primo da solo: sul lungo periodo, avere una maggiore esperienza in panchina diventerà determinante o no?

"Cristian sta lavorando benissimo sul campo e sulla testa della squadra. L'Inter è sicuramente in un buon momento da tutti i punti di vista. Oggi in questo mini break pre Supercoppa mi sembra quella che sta meglio anche se ha un calendario terribile al rientro con Atalanta, Bologna e Napoli (più il Parma) in 15 giorni".

In questo quadro, chi è il favorito?

"Vedo Inter e Napoli favorite allo stesso livello. Ma i nerazzurri finora mi hanno convinto globalmente di più. Il Milan è il terzo "incomodo", con un grande allenatore e il vantaggio di non avere le coppe. Ma ha bisogno di almeno una punta, se non due. Se resterà attaccato alla vetta fino al derby di marzo però... nulla sarà impossibile".