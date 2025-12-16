La vittoria della Roma ha ricompattato il gruppo delle quattro dopo le frenate di Milan e Napoli. Inter 33, Milan 32. Napoli 31 e Roma 30 ai primi quattro posti: poker scudetto.

E allora occhio al calendario, con le prime tre che salteranno un turno per la Supercoppa. Al rientro, Chivu farà visita all'Atalanta (forse senza Lookman e Kossounou in Coppa d’Africa) e poi ospiterà il Bologna. Cerchiato in rosso il match col Napoli dell'11 gennaio. "Le prime due dello scorso campionato, deciso per un punto all’ultima giornata. Il big-match. Per Chivu e Conte magari non sarà un inedito: il 22 dicembre a Riad c’è, in caso, la finale di Supercoppa, Bologna e Milan permettendo. Ma uno scontro scudetto ha inevitabilmente altri significati. Poi la Supercoppa influirà sulle gambe e sulla testa delle quattro “saudite”, costrette a recuperare la diciassettesima giornata a metà gennaio in un turno infrasettimanale", scrive la Gazzetta.

Peggio la Roma: domenica c’è la Juve allo Stadium, poi anche Atalanta (fuori) e Sassuolo (Olimpico). Sulla carta, gli impegni del Napoli sono meno rischiosi: Cremonese e Lazio fuori, il Verona al Maradona. Conte al momento è due punti sotto: l’obiettivo è recuperare il distacco, ritrovando anche un po’ d’infortunati. Allegri può approfittare della situazione. Il calendario del Milan è apparentemente il meno proibitivo: Verona in casa, Cagliari fuori, Genoa a San Siro e Fiorentina a Firenze il giorno stesso di Inter-Napoli.

