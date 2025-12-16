È fissata per le ore 11 di venerdì 19 dicembre la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 24 novembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:

informativa del segretario generale;

sistema delle Licenze Nazionali 2026-2027;

manuale delle Licenze Nazionali Serie A Femminile 2026/2027;

modifiche regolamentari;

nomine di competenza;

ratifica delibere di urgenza del presidente federale;

nomina del presidente del Settore Tecnico della FIGC;

varie ed eventuali.

Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 18:33
Autore: Christian Liotta
