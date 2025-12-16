Non decolla la vendita dei biglietti per Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa italiana, in programma venerdì sera all'Al Awwal Park di Riad (fischio d'inizio alle ore 20 italiane). Come riferisce Tuttomercatoweb.com, i numeri, come prevedibile, sono più bassi rispetto a quelli fatti registrare dall'altra semifinale, Napoli-Milan, già sold out. 

Sezione: News / Data: Mar 16 dicembre 2025 alle 13:25
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
