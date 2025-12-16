La Lega Serie A ha comunicato oggi in una nota che i palloni della prossima Supercoppa Italiana saranno a disposizione degli appassionati come oggetti da collezione. Ecco il comunicato:

"La EA SPORTS FC Supercup sta per prendere il via a Riyadh con il suo consueto carico di emozioni, grandi giocate e gol. Proprio i palloni delle reti messe a segno nel corso delle due gare di Semifinale e della Finale, che si giocheranno all’Al-Awwal Park rispettivamente il 18,19 e 22 dicembre, potranno diventare fantastici oggetti da collezione per gli appassionati.

Grazie alla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Bazr, infatti, anche in questa edizione i palloni dei gol di Napoli, Bologna, Inter e Milan saranno raccolti in campo, certificati e venduti sull’app Bazr. Sarà possibile ottenere gli esclusivi oggetti da collezione attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – seguendo le dirette sull’app che faranno seguito alle Semifinali Napoli-Milan del 18 dicembre e Bologna-Inter del 19 dicembre e alla Finale del 22 dicembre".