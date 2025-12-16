Denzel Dumfries rischia l'operazione chirurgica e un paio di mesi di stop, secondo Tuttosport. L'olandese tornerà (punta al Mondiale) ma il suo prolungato stop significa che l'Inter dovrà presumibilmente tornare sul mercato per un esterno destro.

Qualora così fosse, in lista ci sarebbero al momento i nomi di Norton-Cuffy, Touré del Pisa, ma soprattutto Marco Palestra, con cui è difficile pensare che non si faccia un tentativo, visto anche che l'Inter ha 25 milioni da spendere. Anche perché proprio Dumfries ha fatto capire, con un nuovo cambio di agente, di voler cambiare aria a fine stagione.