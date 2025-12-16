Dopo l'ufficialità diramata dall'Inter a proposito dell'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto nella giornata di oggi il giocatore nerazzurro, Denzel Dumfries tranquillizza il popolo nerazzurro. L'esterno olandese ha postato su Instagram una foto che lo ritrae straordinariamente con un accenno di sorriso e un pollice di rassicurazione.

"L'operazione è andata bene - si legge nella didascalia del post del 2 di Cristian Chivu -. È stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora sarò concentrato sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile". Puntuale il commento di vicinanza di Marcus Thuram che questa volta si limita ad un cuore e un high five di incoraggiamento.