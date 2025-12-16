Dopo l'ufficialità diramata dall'Inter a proposito dell'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto nella giornata di oggi il giocatore nerazzurro, Denzel Dumfries tranquillizza il popolo nerazzurro. L'esterno olandese ha postato su Instagram una foto che lo ritrae straordinariamente con un accenno di sorriso e un pollice di rassicurazione.
"L'operazione è andata bene - si legge nella didascalia del post del 2 di Cristian Chivu -. È stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora sarò concentrato sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile". Puntuale il commento di vicinanza di Marcus Thuram che questa volta si limita ad un cuore e un high five di incoraggiamento.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:54 Genoa-Inter, a Marassi va in scena il Lautaro-show. Podio per Bisseck e Zielinski
- 21:40 Il Napoli ritrova Lukaku: il belga torna tra i convocati e vola in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana
- 21:25 Primavera 1, domani l'Inter attesa dal Verona. Il tecnico gialloblu Sammarco: "Nerazzurri con grandi qualità"
- 21:10 Insigne: "Scudetto, sarà lotta fino alla fine. Spero che siamo noi napoletani a trionfare"
- 20:49 Condò: "Brutta la perdita di Dumfries. Se l'Inter non può prendere un top, rimanga con Henrique e Diouf. Io prenderei..."
- 20:42 PSG alla caccia della Coppa Intercontinentale, L. Enrique: "Vogliamo continuare a fare la storia come l'anno scorso"
- 20:27 Tegola Lecce, c'è lesione per Berisha: a forte rischio il match contro l'Inter
- 20:13 La cassaforte di Massimo Moratti chiude il 2025 in rosso: per l'ex presidente proventi per 11,5 milioni
- 19:58 Atalanta-Inter, dal 22 dicembre i biglietti per il settore ospiti: modalità di vendita e prezzi
- 19:45 Dumfries rassicura: "Mese duro, ma il peggio è passato. Concentrato per tornare in campo il prima possibile"
- 19:29 FIFA The Best, Donnarumma batte Sommer e non solo: è lui il miglior portiere del 2025. Dominio del PSG
- 19:14 UFFICIALE - Dumfries cambia agente. Addio a Mendes, l'annuncio dell'agenzia di Ali Barat: "Welcome to Epic"
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB ALBANIA (1° al MONDO). Le ULTIME su DUMFRIES e SUPERCOPPA
- 18:47 Jorginho: "Scudetto, il Napoli è sempre forte e lotterà fino alla fine. Nazionale? Io ci sono"
- 18:33 Venerdì si riunisce il Consiglio della FIGC: all'ordine del giorno anche le modifiche regolamentari
- 18:18 Bologna in Supercoppa senza il tifo organizzato: il comunicato della Curva Andrea Costa
- 18:03 Giudice Sportivo - Lazio, Basic squalificato due turni. Seconda sanzione per Bisseck e Barella
- 17:50 Ispirato allo stemma genoano, ecco lo 'stilista' Chivu: The Grif One!
- 17:35 GdS - Dumfries operato, l'Inter deve agire sul mercato: adesso il nome che stuzzica è Norton-Cuffy
- 17:25 Supercoppa, venerdì in campo Bologna e Inter: il programma completo di allenamenti e conferenze
- 17:18 Dumfries va sotto i ferri: intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. La nota dell'Inter
- 17:07 FootyHeadlines presenta il primo progetto della terza maglia 2026-2027: design innovativo con effetti 'speciali'
- 16:54 Under 20, Carbone chiama Konteh e D'Agostino dall'Under 18: definiti i numeri di maglia
- 16:39 videoKeita: "Potevo tornare all'Inter con Inzaghi, ci abbiamo provato. L'affare non si è concretizzato perché..."
- 16:25 Giudice Sportivo Serie C, pugno duro per Melgrati: il portiere dell'Inter U23 squalificato per due turni
- 16:10 Il Genoa condanna gli scontri di Marassi: "Azioni deprecabili lontane dagli ideali del club"
- 15:57 Condanne agli ultras di Inter e Milan, patto tra curve per spartirsi i ricavi illeciti. Anche per la finale di Istanbul
- 15:44 Tiribocchi: "Il mio rifiuto all'Inter nel 2006? Ecco perché. Moratti stravedeva per me..."
- 15:30 Dal gol di Yildiz al giallo di Bisseck: in casa Inter è tornato il fallo tattico. Teste più libere, Bastoni ne è l'esempio
- 15:17 Verso la Supercoppa, nessun rischio per Calhanoglu e Darmian: anche oggi si sono allenati a parte
- 15:03 L'ag. Dragicevic incensa Mlacic: "Diventerà un top mondiale. L'Inter lo cerca? Il futuro è nelle sue mani"
- 14:48 Donnarumma è il The Best FIFA Goalkeeper, battuto anche Sommer: "Il 2025 un anno incredibile"
- 14:35 Supercoppa italiana, EA SPORTS premierà i 'Player of the Match' con le analisi evolute di Kama Sport
- 14:20 Inter e Juventus tornano a sfidarsi sul mercato: nel mirino di entrambe c'è Belghali, algerino del Verona
- 14:07 UFFICIALE - Inter Women, primo contratto da professionista per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
- 13:53 Supercoppa Italiana, i palloni dei gol oggetto di collezione: ecco come acquistarli
- 13:38 Ref Cam di Genoa-Inter, Doveri spiega l'ammonizione di Barella: "Hai fatto il cinema". Lautaro: "Se ne è andato di là per c... suoi"
- 13:25 TMW - Supercoppa, Napoli-Milan sold out. Numeri più bassi per Bologna-Inter
- 13:10 Cinque arresti per gli scontri di Marassi: sono ultras genoani, già noti alle Forze dell'Ordine
- 12:55 Sport annuncia: "Barça su Bastoni". Ma l'operazione è impossibile per due motivi. Dall'Inter un no a Valincic
- 12:41 Processo 'Doppia Curva', la GUP Mongiardo: "Da Beretta contributo significativo alle indagini"
- 12:28 TS - Supercoppa Italiana, Gattuso tra i presenti: assisterà alle semifinali. Particolare la situazione di un interista
- 12:14 CdS - Chivu 'alla Mourinho': dubbi spariti e caccia al nemico comune
- 12:00 TELENOVELA DUMFRIES, si va verso l'OPERAZIONE! E l'INTER va SUBITO sul MERCATO: un "COLPO" a GENNAIO
- 11:45 GdS - Fattore calendario: Atalanta, Bologna e Napoli per Chivu subito dopo Riad
- 11:30 GdS - L'Inter torna prima e cerca rivincite: Barella e Lautaro suonano la carica
- 11:16 Supercoppa, Chiffi dirige la semifinale Bologna-Inter: sarà la 19esima gara coi nerazzurri per lui
- 11:02 Capello: "Inter pimpante e a Genova ha saputo soffrire. Per lo scudetto sarà duello col Napoli"
- 10:48 Stramaccioni: "L'Inter convince di più, ma ora ha un calendario terribile. Chivu? Sta lavorando benissimo su..."
- 10:34 Sacchi: "Napoli con lo stile più europeo, paga infortuni e doppio impegno. L'Inter? Dietro traballa. E bisogna chiedersi perché negli scontri diretti..."
- 10:20 Il Giorno - Lautaro-Inter, matrimonio per sempre: il prossimo contratto è quello a vita
- 10:06 Corsera - Chivu ribalta l'Inter: la squadra con più cross vince a Genoa "bloccando" gli esterni
- 09:52 TS - Dumfries, infortunio e voglia di cambiare aria: l'Inter sul mercato, tre nomi sul taccuino
- 09:38 TS - Calhanoglu col Bologna? Forse per uno spezzone. A Riyad potrebbe esserci una visita speciale
- 09:24 TS - Lautaro va sempre in campo: la differenza nei numeri tra Inzaghi e Chivu
- 09:10 CdS - Dumfries sotto i ferri? Ai box non meno di 2 mesi. Ecco i nomi per sostituirlo
- 08:56 Qui Bologna - Skorupski e Vitik presenti a sorpresa. Out Freuler e Casale
- 08:42 Cannavaro: "Scudetto al Napoli, anzi no: per scaramanzia dico Inter. Chivu? Mica faceva il salumiere! E sulla Supercoppa..."
- 08:28 CdS - Calhanoglu solo per la finale, Darmian deve recuperare la forma: il punto
- 08:14 GdS - Zielinski e Bisseck: la cura Chivu funziona. Continuando così, a fine anno...
- 08:00 GdS - Dumfries, il danno è serio: operazione probabile, oggi consulto decisivo. Inter subito sul mercato
- 00:00 L'Inter che non piace
- 23:57 Como, Fabregas: "Le sconfitte con Inter e Roma? Sono contento perché nessuno ci farà domande sull'Europa"
- 23:41 Sky - Fascia destra, spunta un nome per gennaio: piace Valincic della Dinamo Zagabria. E Dumfries...
- 23:27 Roma, Gasperini: "Non firmo per il quarto posto, ma sarei contentissimo se centrassimo l'obiettivo"
- 23:13 Serie A Women, la Top 11 della nona giornata: Tessa Wullaert alla terza presenza di fila
- 22:59 Scarpa d'Oro, ormai è corsa a tre tra Kane, Haaland e Mbappé. Lautaro al momento al decimo posto
- 22:44 La Roma torna a vincere dopo due ko di fila: 1-0 al Como e quarto posto consolidato
- 22:30 I risultati del fine settimana del settore giovanile: bene Under 18 e Under 17, delude l'U16 alla Messi Cup
- 22:15 Moretto: "Dumfries ai box, l'Inter si sta già muovendo per gennaio su alcuni profili per la fascia destra"