A proposito di etichette, brand e griffe... Ci sono Cristi - con timorato rispetto scrivendo - che non sono nati per portare anzitempo una croce. Tipo quel Gasperini chiamato prematuramente sulla panchina interista nel quasi immediato post Triplete. Infatti, prima del flop a Milano dell'attuale tecnico giallorosso c'era stato un breve, doppio interregno nerazzurro impersonato, il primo, da quel Benitez incaponìtosi nel pretendere un mercato, a suo dire, disatteso, ma con un lascito di 2 trofei in bacheca (1 Supercoppa Italiana e 1 Mondiale per Club). E dopo da quel Leonardo a suo modo renitente alla panchina, ma con 1 Coppa Italia iscritta nel 'testamento' neroblù.
E poi c'è, invece, Cristian Chivu - rimasto sempre uomo anche nel passaggio da giocatore in campo a tecnico in panchina (a differenza di un Progenitore che lo era diventato apposta per discendere dalla volta celeste...). Dunque prescelto per governare la nave nerazzurra a seguito dell'ammutinamento di Simon Inzaghi, mica di Simon Pietro... Un natante, meglio, un'unità da diporto - quella interista - da sempre etichettata attraverso una metafora, spesso abusata dai media, di 'CROCE e DELIZIA': secondo alcuni interpreti, la famosa centrifuga di trapattoniana memoria. E come non potrebbe essere considerato una CROCE il fatto che il tecnico romeno abbia trovato all'Inter una pesante eredità lasciata dalle precedenti gestioni. Un fardello a dir poco gravoso quelle ultime 4 finali europee disputate dai nerazzurri, tutte accomunate dallo stesso esito avverso: persa la Supercoppa UEFA 2010 (con qualche rimpianto rigoristico), scialata l'Europa League 2019-20, non vinta la Champions League 2022-23 e strapersa l'ultima sua edizione 2024-25.
Ma anche DELIZIA che si rinnova, a dispetto di tanti oracoli imbolsiti: dalle trame di gioco proposte da Chivu - spesso sopraffine perchè in ragionata continuazione con quelle inzaghiane - all'appena riconquistata vetta in solitaria della Serie A. Che resterà peraltro tale almeno fino all'ultima giornata dell'anno solare per via della fattiva complicità della final four della Supercoppa Italiana, visto che terrà impegnate in Arabia Saudita le più immediate inseguitrici dell'Inter: il Milan, il Napoli ed il Bologna. Tutte rivali uscite graziate o scornate dall'ultimo turno di campionato. Solo la Roma - ma opposta ad avversari tosti come il Como e la rediviva(?) Juve - potrebbe teoricamente raggiungere i nerazzurri in vetta.
Cosicché 'l'inesperto' Chivu - smentendo, appunto, assortiti gruppuscoli di detrattori estivi - si sta invece confermando come l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Lui, peraltro, la sua croce l'aveva portata in precedenza non sulle spalle, ma proprio in testa sotto forma di quel caschetto a protezione di un'impressionante - perché molto estesa - frattura cranica procuratasi in un terribile, per quanto fortuito, scontro aereo col clivense Pellissier. Un infortunio - del gennaio di oltre 3 lustri fa - che avrebbe potuto financo precludergli la continuazione della sua attività agonistica. Ed invece - appena 2 mesi e mezzo dopo - Cristian tornava in campo per (provare a) raggiungere, come chiunque mortale, i propri sogni terreni. Tempo altri 2 mesi e quegli auspici si sarebbero materializzati da titolare in 2 delle 3 pietre miliari dell'Inter del Triplete 2010 (solo a Siena, in campionato, Chivu subentrò a protezione della perla-scudetto di Milito).
Dunque Cristian - a dispetto della sobrietà nel vestire e nella scelta dell'hair stylist... - dovrebbe essere comunque ferrato in etichette, firme e griffe. E nella pancia di Marassi non poteva non dare finalmente libero sfogo a tutta l'insofferenza accumulata in precedenza verso certe etichette mediatiche. Ecco perché dopo il sacco di Genova - secondo, per valenza, solo a quello di Roma - sopravvengono più che naturali almeno due sensazioni, per quanto contrapposte. La prima è una considerazione encomiastica, meglio, un calembour che, per una volta, dovrebbe rendere piacevole a Chivu persino un'etichetta. 'Complice' lo stemma idealmente strappato ai genoani appena sconfitti sul campo, lo 'stilista' Cristian potrebbe davvero acclamarsi come 'The Grif One'... Un tributo sul quale persino l'ex suo condottiero di Setubal avrebbe ben poco da eccepire. La seconda sensazione - per quel che vale - è di mero dispiacere dello scrivente. Nel senso di non trovarsi d'accordo con Christian Riotta a riguardo di quell'etichettatrice - titolata nel suo ultimo editoriale - evocata da Chivu nella conferenza stampa della vigilia di Genoa-Inter. A modesto parere di chi scrive, quell'aggeggio non andrebbe rotto, bensì occorrerebbe piuttosto farne sostituire la matrice. Ossia cambiare lo 'stampo' delle malelingue prevenute contro i nerazzurri con un altro 'assemblato' da professionisti del settore mediatico che denotino un minimo sindacale di onestà intellettuale. E pensare che non mancherebbero almeno un paio di esempi positivi, cui ispirarsi, che proprio la cronaca recente fornirebbe loro. Ossia la sportività di alcuni giocatori dei Reds nel riconoscere che quello assegnato al Liverpool a Milano fosse un rigore farlocco e l'onestà di giudizio del tecnico genoano, Daniele De Rossi, sull'andamento della partita di Marassi e sulla reale forza sprigionabile in campo dai nerazzurri (per quanto ancora troppo leziosi e vanesi in certe situazioni di gioco...).
Ora per Chivu e l'Inter, a corollario di questo manifesto ripristino delle reali forze in campo (almeno in Serie A), giungerebbe a fagiolo - ma senza scommetterci sopra (battutaccia!) - l'occasione perfetta per cominciare a rimuovere quella predetta nonché quadrupla onta continentale. Con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita che parrebbe il giusto compromesso 'geo-agonistico' per tornare ad alzare un trofeo al di fuori dei confini nazionali. E pazienza se il continente sarà (momentaneamente) quello asiatico anziché l'Europa: il resto dell'appetito monterà col tempo!
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 18:33 Venerdì si riunisce il Consiglio della FIGC: all'ordine del giorno anche le modifiche regolamentari
- 18:18 Bologna in Supercoppa senza il tifo organizzato: il comunicato della Curva Andrea Costa
- 18:03 Giudice Sportivo - Lazio, Basic squalificato due turni. Seconda sanzione per Bisseck e Barella
- 17:50 Ispirato allo stemma genoano, ecco lo 'stilista' Chivu: The Grif One!
- 17:35 GdS - Dumfries operato, l'Inter deve agire sul mercato: adesso il nome che stuzzica è Norton-Cuffy
- 17:25 Supercoppa, venerdì in campo Bologna e Inter: il programma completo di allenamenti e conferenze
- 17:18 Dumfries va sotto i ferri: intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. La nota dell'Inter
- 17:07 FootyHeadlines presenta il primo progetto della terza maglia 2026-2027: design innovativo con effetti 'speciali'
- 16:54 Under 20, Carbone chiama Konteh e D'Agostino dall'Under 18: definiti i numeri di maglia
- 16:39 videoKeita: "Potevo tornare all'Inter con Inzaghi, ci abbiamo provato. L'affare non si è concretizzato perché..."
- 16:25 Giudice Sportivo Serie C, pugno duro per Melgrati: il portiere dell'Inter U23 squalificato per due turni
- 16:10 Il Genoa condanna gli scontri di Marassi: "Azioni deprecabili lontane dagli ideali del club"
- 15:57 Condanne agli ultras di Inter e Milan, patto tra curve per spartirsi i ricavi illeciti. Anche per la finale di Istanbul
- 15:44 Tiribocchi: "Il mio rifiuto all'Inter nel 2006? Ecco perché. Moratti stravedeva per me..."
- 15:30 Dal gol di Yildiz al giallo di Bisseck: in casa Inter è tornato il fallo tattico. Teste più libere, Bastoni ne è l'esempio
- 15:17 Verso la Supercoppa, nessun rischio per Calhanoglu e Darmian: anche oggi si sono allenati a parte
- 15:03 L'ag. Dragicevic incensa Mlacic: "Diventerà un top mondiale. L'Inter lo cerca? Il futuro è nelle sue mani"
- 14:48 Donnarumma è il The Best FIFA Goalkeeper, battuto anche Sommer: "Il 2025 un anno incredibile"
- 14:35 Supercoppa italiana, EA SPORTS premierà i 'Player of the Match' con le analisi evolute di Kama Sport
- 14:20 Inter e Juventus tornano a sfidarsi sul mercato: nel mirino di entrambe c'è Belghali, algerino del Verona
- 14:07 UFFICIALE - Inter Women, primo contratto da professionista per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
- 13:53 Supercoppa Italiana, i palloni dei gol oggetto di collezione: ecco come acquistarli
- 13:38 Ref Cam di Genoa-Inter, Doveri spiega l'ammonizione di Barella: "Hai fatto il cinema". Lautaro: "Se ne è andato di là per c... suoi"
- 13:25 TMW - Supercoppa, Napoli-Milan sold out. Numeri più bassi per Bologna-Inter
- 13:10 Cinque arresti per gli scontri di Marassi: sono ultras genoani, già noti alle Forze dell'Ordine
- 12:55 Sport annuncia: "Barça su Bastoni". Ma l'operazione è impossibile per due motivi. Dall'Inter un no a Valincic
- 12:41 Processo 'Doppia Curva', la GUP Mongiardo: "Da Beretta contributo significativo alle indagini"
- 12:28 TS - Supercoppa Italiana, Gattuso tra i presenti: assisterà alle semifinali. Particolare la situazione di un interista
- 12:14 CdS - Chivu 'alla Mourinho': dubbi spariti e caccia al nemico comune
- 12:00 TELENOVELA DUMFRIES, si va verso l'OPERAZIONE! E l'INTER va SUBITO sul MERCATO: un "COLPO" a GENNAIO
- 11:45 GdS - Fattore calendario: Atalanta, Bologna e Napoli per Chivu subito dopo Riad
- 11:30 GdS - L'Inter torna prima e cerca rivincite: Barella e Lautaro suonano la carica
- 11:16 Supercoppa, Chiffi dirige la semifinale Bologna-Inter: sarà la 19esima gara coi nerazzurri per lui
- 11:02 Capello: "Inter pimpante e a Genova ha saputo soffrire. Per lo scudetto sarà duello col Napoli"
- 10:48 Stramaccioni: "L'Inter convince di più, ma ora ha un calendario terribile. Chivu? Sta lavorando benissimo su..."
- 10:34 Sacchi: "Napoli con lo stile più europeo, paga infortuni e doppio impegno. L'Inter? Dietro traballa. E bisogna chiedersi perché negli scontri diretti..."
- 10:20 Il Giorno - Lautaro-Inter, matrimonio per sempre: il prossimo contratto è quello a vita
- 10:06 Corsera - Chivu ribalta l'Inter: la squadra con più cross vince a Genoa "bloccando" gli esterni
- 09:52 TS - Dumfries, infortunio e voglia di cambiare aria: l'Inter sul mercato, tre nomi sul taccuino
- 09:38 TS - Calhanoglu col Bologna? Forse per uno spezzone. A Riyad potrebbe esserci una visita speciale
- 09:24 TS - Lautaro va sempre in campo: la differenza nei numeri tra Inzaghi e Chivu
- 09:10 CdS - Dumfries sotto i ferri? Ai box non meno di 2 mesi. Ecco i nomi per sostituirlo
- 08:56 Qui Bologna - Skorupski e Vitik presenti a sorpresa. Out Freuler e Casale
- 08:42 Cannavaro: "Scudetto al Napoli, anzi no: per scaramanzia dico Inter. Chivu? Mica faceva il salumiere! E sulla Supercoppa..."
- 08:28 CdS - Calhanoglu solo per la finale, Darmian deve recuperare la forma: il punto
- 08:14 GdS - Zielinski e Bisseck: la cura Chivu funziona. Continuando così, a fine anno...
- 08:00 GdS - Dumfries, il danno è serio: operazione probabile, oggi consulto decisivo. Inter subito sul mercato
- 00:00 L'Inter che non piace
- 23:57 Como, Fabregas: "Le sconfitte con Inter e Roma? Sono contento perché nessuno ci farà domande sull'Europa"
- 23:41 Sky - Fascia destra, spunta un nome per gennaio: piace Valincic della Dinamo Zagabria. E Dumfries...
- 23:27 Roma, Gasperini: "Non firmo per il quarto posto, ma sarei contentissimo se centrassimo l'obiettivo"
- 23:13 Serie A Women, la Top 11 della nona giornata: Tessa Wullaert alla terza presenza di fila
- 22:59 Scarpa d'Oro, ormai è corsa a tre tra Kane, Haaland e Mbappé. Lautaro al momento al decimo posto
- 22:44 La Roma torna a vincere dopo due ko di fila: 1-0 al Como e quarto posto consolidato
- 22:30 I risultati del fine settimana del settore giovanile: bene Under 18 e Under 17, delude l'U16 alla Messi Cup
- 22:15 Moretto: "Dumfries ai box, l'Inter si sta già muovendo per gennaio su alcuni profili per la fascia destra"
- 22:02 Momento magico per l'Inter Primavera, Carbone: "Dobbiamo continuare a lavorare sodo"
- 21:48 Il presidente dell'Alcione risponde a La Russa: "Lo ringrazio, ma è giusto lasciare San Siro a Inter e Milan"
- 21:34 Bisseck torna a gioire, sesto gol in Serie A: dal suo esordio solo tre difensori hanno segnato quanto lui
- 21:20 Almeno 34 reti in 15 partite, sesta volta di fila: record per l'Inter. E nessuno segna come i difensori nerazzurri
- 21:06 FOTO - Nike lancerà una maglia retrò lifestyle dell'Inter nel 2026-27 con stemma iridescente
- 20:52 Di Marzio: "Koné, in estate l'Inter aveva percepito qualche segnale dalla Roma. In realtà dopo l'offerta..."
- 20:38 Como, Fabregas: "Gasperini è una leggenda, per lui provo massimo rispetto"
- 20:24 Sorrentino: "Solo l'Inter può buttare via il campionato. Fantasista? Non troverebbe spazio"
- 20:10 Bergomi: "Lautaro segna di prima come pochi. Come colpisce la palla lui... Ferri me lo disse subito"
- 19:56 De Rossi: "Chivu? E' un bene per il calcio italiano avere un personaggio così in una squadra importante come l'Inter"
- 19:42 Chivu: "Inter favorita in Supercoppa? Cinque mesi fa dovevamo finire ottavi perché eravamo finiti. Siamo ancora qua"
- 19:28 Bologna, Italiano: "Supercoppa un orgoglio, andremo a Riad per dare fastidio. Contro l'Inter..."
- 19:14 Caressa e il gol di Lautaro al Genoa: "Quest'anno segna sempre di prima". E ricorda il trucco citato da Florenzi
- 19:00 Zielinski: "Vogliamo portare la Supercoppa a Milano. Primo posto? Occasione sfruttata, ora serve continuità"