È già tempo di anticipazioni per le divise dell'Inter per la stagione 2026-2027. Il sito specializzato FootyHeadlines ha infatti presentato il primo disegno di quella che dovrebbe essere la nuova terza maglia della squadra nerazzurra, che presenta un design a dir poco innovativo: la scelta cromatica combina immagini audaci con un forte focus sullo stile di vita piuttosto che su un design orientato alle prestazioni in campo.

La maglia retrò Nike Internazionale 2026-27, si legge, si fa notare subito grazie ai suoi colori accattivanti e ai dettagli di alta qualità. Uno dei punti salienti è l'uso di un effetto iridescente sia per lo Swoosh Nike che per lo stemma dell'Inter, che conferisce ai loghi un aspetto scintillante e cangiante a seconda della luce.