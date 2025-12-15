Secondo il giornalista Matteo Moretto, contrariamente a quanto spiegato in pubblico da Piero Ausilio due settimane fa, l'Inter si muoverà nel mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzare la corsia destra. Complice l'infortunio di Denzel Dumfries che sta andando per le lunghe, infatti, il club di Viale della Liberazione sta già prendendo informazioni su alcuni profili che possano rimpiazzare l'ex PSV da qui a giugno. Si lavorerà probabilmente su un prestito.  

Sezione: Focus / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 22:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
