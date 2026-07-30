Sta svolgendo le visite mediche con il Monza in queste ore Ebenezer Akinsanmiro, vicinissimo a vestire la maglia brianzola tanto che ieri è stato in un primo momento inserito nella lista dei convocati per la tourée asiatica dell'Inter, e successivamente rimosso per restare in Lombardia e firmare appunto con il Monza. Sportmediaset svela anche delle cifre leggermente diverse in favore dei nerazzurri: in caso di futura rivendita, all'Inter andrebbe il 15%. Akinsanmiro sarà ceduto per una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro.