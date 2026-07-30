John Stones è uscito qualche minuto fa dalla sede dell'Inter, sfoggiando un sorriso ai cronisti presenti. Il difensore inglese era arrivato nel quartier generale del club nerazzurro attorno alle 16, per mettere la sua firma sul contratto che lo legherà alla Beneamata per le prossime due stagioni. L'annuncio ufficiale del suo ingaggio arriverà in serata o, al massimo, domani. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 18:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.