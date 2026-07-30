Givairo Read è tra i nomi che sono stati accostati all’Inter per la fascia, prima che il club nerazzurro decidesse di concentrare gli sforzi e le risorse sull’acquisto di un difensore. Come riportato da Fabrizio Romano, non solo i nerazzurri hanno messo gli occhi sull’olandese del Feyenoord. La Roma in particolare avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro e al momento sarebbe in corso una trattativa tra i due club. C’è anche il Nottingham Forest che ha già presentato due offerte, rifiutate, per il calciatore.
Sezione: Mercato / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 10:43
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
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Giovedì 30 lug
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Mercoledì 29 lug
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