Denzel Dumfries è un giocatore decisamente ambizioso, ormai i tifosi dell'Inter hanno imparato a conoscerlo in questi anni. Normale, quindi, che a pochi giorni dal Mondiale, l'ex capitano del PSV dichiari pubblicamente la sua aspirazione di voler vincere il Mondiale con la Nazionale dei Paesi Bassi: "Non vedo l'ora di partecipare al torneo più importante, sono pronto. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e come raggiungere il successo - le sue parole a SBS6 -. Vado sempre in un posto con l'obiettivo di vincere. Abbiamo un gruppo in grado di vincere, ma tutto deve andare per il verso giusto. Dobbiamo curare i dettagli in modo perfetto, ma credo che se tutti abbiamo la giusta mentalità e facciamo le cose per bene, possiamo competere per il titolo. Bisogna dimostrarlo sul campo, penso che abbiamo un'ottima squadra".
Insomma, gli Orange, secondo Dumfries, devono essere inseriti tra le squadre che partono come favorite ai nastri di partenza del torneo che andrà in scena dall'11 giugno al 19 luglio: "Se guardate la rosa, ci sono molti giocatori che militano in club di alto livello. Giochiamo tutti ai massimi livelli, giochiamo tutti per vincere trofei. Se non vinciamo trofei con i nostri club, siamo delusi, e questo deve diventare un problema anche qui con la nazionale".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 20:43 Gila accostato a tutte le big di A. Quale scenario per il suo futuro?
- 20:28 Marianella: "So che alcuni club inglesi hanno messo nel mirino Palestra"
- 20:15 Sky - Inter-Jones, il Liverpool per ora non fa 'sconti': la situazione
- 20:00 Nico Paz, ore calde tra Real Madrid e Como: gli aggiornamenti
- 19:45 Dumfries: "Mondiale? Se non alzo trofei col club, sono deluso. L'obiettivo è vincere"
- 19:30 Carlos Augusto sta bene all'Inter, ma cerca garanzie: il punto
- 19:15 Bonny: "Inter nel destino, voglio seguire le orme di Thuram. Chivu? Bella lezione"
- 19:00 Rivivi la diretta! CHIVU fa cambiare idea a CARLOS, PALESTRA si "candida". Da SOLET a JONES: tutti gli AGGIORNAMENTI
- 18:45 Croazia, Dalic: "Ho convocato i migliori. Giovani come Sucic..."
- 18:30 Turchia-Macedonia del Nord, le ufficiali: Calhanoglu dalla panchina
- 18:15 Palestra pronto per il salto. Moretto: "Battaglia Inter-Premier"
- 17:33 Torna in Nazionale Elisa Bartoli. Soncin: "Devo convocare le migliori"
- 17:18 Goldman Sachs - Mondiale 2026 alla Spagna. Argentina, chance al 14%
- 17:05 GdS - Lavelli vede l'Under 21 e sogna la Pinetina. Il punto
- 16:50 Bisseck al Bayern? Un vantaggio e uno svantaggio (calcolato) per l'Inter
- 16:37 Padovano: "La Juve farebbe partire Bremer con una buona offerta"
- 16:23 Zampolli: "Trump adora l'Italia, un peccato non ci sia ai Mondiali"
- 16:09 È morto Marios Oikonomou, ex difensore greco di Bologna e Samp
- 15:55 Dopo Ibra/Onyewu e Ibra/Allegri, sul ring di Milanello, prossimamente, Ibra vs Maciste?
- 15:40 Europei U17, Italia in semifinale: Donato in gol nel 3-3 alla Danimarca
- 15:26 Meet&Greet con Francesco Toldo per gli Inter Club di Como e Lecco
- 15:12 Bookies - Lussemburgo-Italia, Esposito in pole tra i marcatori
- 14:57 Lo sport italiano convocato per gli 80 anni della Repubblica: c'è Bergomi
- 14:47 Palestra, apertura all'Inter: "Voglio lottare per obiettivi sempre più alti"
- 14:43 Carlos Augusto ora apre alla permanenza all'Inter: presto vedrà la società
- 14:28 Solet-Inter, la trattativa decolla. Dentro anche un Under 23 nell'affare?
- 14:16 Pazzini e la 'follia' di Lucio: "Ecco qual era il suo modo per riscaldarsi"
- 14:02 Aveva annunciato l'addio al Sassuolo, intanto i neroverdi riscattano Muric
- 13:48 Quote Serie A '26-'27, Inter sempre favorita. Staccate Napoli, Milan e Juve
- 13:34 Lautaro chiude alla grande: è lui il Betsson Player of the Month di maggio
- 13:20 Dimarco lancia 'Cabeza', il mini video-game di Dimash32
- 13:06 Thuram contro Bonny: giovedì sera test Francia-Costa d'Avorio a Nantes
- 12:52 Brobbey: "Dumfries ragazzo eccezionale, per me è come un fratello"
- 12:39 Austria, Arnautovic saluta la Nazionale: "Non cambierò idea come Messi"
- 12:25 Serbia travolta da Capo Verde a Lisbona: non bene i fratelli Stankovic
- 12:10 L'incredibile racconto di Ranocchia: "M'Vila portò una pistola ad Appiano"
- 12:00 videoGIGANTESCA novità su SOLET, VIA LIBERA per l'INTER! IMPREVISTO per JONES? E su PALESTRA tutti...
- 11:50 Safi: "Fenerbahçe, ho l'accordo con due nazionali". Uno è Calhanoglu?
- 11:41 Ludi: "Giocare la Champions col Como può far crescere ancora Nico Paz"
- 11:27 Svizzera-Giordania è finita, anzi no. Akanji: "Alcuni stavano mangiando"
- 11:12 videoVoluntas Brescia, i fratelli Esposito testimonial per un giorno
- 10:58 Lautaro sbarca a Kansas City: sui social il suo stato d'animo
- 10:45 Mondiale per Club 2029, il PSG libera un posto dal ranking: l'Inter c'è
- 10:33 Konaté parametro zero, due club sauditi pronti a farsi avanti
- 10:20 CdS - Provedel, tra Bologna e Inter spunta il terzo incomodo
- 10:07 GdS - Jones-Inter, accordo di massima sulla durata del contratto
- 09:53 Corsera - Nazionale, con Malagò sarà Mancini o Conte. Abete punta su Inzaghi
- 09:39 TS - Como ottimista: Paz può restare ancora per un anno
- 09:25 TS - Bisseck al Bayern? Ndicka nel mirino dell'Inter: la situazione
- 09:11 Palestra bambino nei ricordi dei vecchi dirigenti: "Già allora si vedeva che..."
- 08:57 CdS - Rinnovo Chivu, manca l'ultimo appuntamento. E poi il tecnico...
- 08:43 CdS - Inter, Jones o Koné: ne arriva uno solo. Le valutazioni del club
- 08:33 TS - Solet-Inter, ora la trattativa può decollare: formula e spesa
- 08:20 GdS - Difesa Inter, proposti Alaba e Maguire. Ma gli obiettivi sono altri
- 08:11 CdS - "Dibu" Martinez torna nei radar dell'Inter: voci sul futuro dall'Inghilterra
- 08:00 GdS - Palestra primo obiettivo di Chivu: azzurri in pressing. Lo staff tecnico è convinto che...
- 00:00 Giugno cruciale. Inter, non fallire questa missione
- 23:45 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:30 Luis Henrique affida i suoi diritti d'immagine all'agenzia Press FC
- 23:15 Tardelli duro con la Juve: "Come fai a lasciar andare giocatori come Bremer..."
- 23:00 U18, si è chiusa la regular season: Inter qualificata alla Final Four
- 22:45 Como, Fabregas: "Con Nico Paz rapporto speciale, c'è fiducia reciproca"
- 22:30 Inter, offerto Kepa ma non scalda: Provedel in pole. Frattesi verso l'addio"
- 22:15 Romano: "Konaté, offerte dalla Saudi Pro League". Inter al momento defilata
- 22:00 Buon 31 maggio interisti: a chi è precipitato e poi risalito
- 21:45 PSG, Marquinhos: "La seconda Champions è leggendaria"
- 21:30 Stellini, che bordate a De Bruyne: "Non mi ha trasmesso entusiasmo di essere a Napoli"
- 21:15 Monza, la pres. Crampsie: "Obiettivo Champions League in 4-5 anni"
- 21:00 Trevisani: "Juve? Vincere il campionato è difficile con questa Inter"
- 20:45 GdS - Sogno Palestra, ecco perché è la prima scelta del mercato dell'Inter