Denzel Dumfries è un giocatore decisamente ambizioso, ormai i tifosi dell'Inter hanno imparato a conoscerlo in questi anni. Normale, quindi, che a pochi giorni dal Mondiale, l'ex capitano del PSV dichiari pubblicamente la sua aspirazione di voler vincere il Mondiale con la Nazionale dei Paesi Bassi: "Non vedo l'ora di partecipare al torneo più importante, sono pronto. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e come raggiungere il successo - le sue parole a SBS6 -. Vado sempre in un posto con l'obiettivo di vincere. Abbiamo un gruppo in grado di vincere, ma tutto deve andare per il verso giusto. Dobbiamo curare i dettagli in modo perfetto, ma credo che se tutti abbiamo la giusta mentalità e facciamo le cose per bene, possiamo competere per il titolo. Bisogna dimostrarlo sul campo, penso che abbiamo un'ottima squadra".

Insomma, gli Orange, secondo Dumfries, devono essere inseriti tra le squadre che partono come favorite ai nastri di partenza del torneo che andrà in scena dall'11 giugno al 19 luglio: "Se guardate la rosa, ci sono molti giocatori che militano in club di alto livello. Giochiamo tutti ai massimi livelli, giochiamo tutti per vincere trofei. Se non vinciamo trofei con i nostri club, siamo delusi, e questo deve diventare un problema anche qui con la nazionale".