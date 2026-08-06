L’avventura di Davide Frattesi all’Inter potrebbe essere arrivata a un momento decisivo. Il centrocampista nerazzurro, pur mantenendo un forte legame con il club, sta valutando il proprio futuro dopo una stagione caratterizzata da poco spazio e un ruolo non sempre centrale nelle gerarchie. Sul classe 1999 avevano mostrato interesse Nottingham Forest e Juventus, senza però arrivare a una vera trattativa.

L’Inter, intanto, resta disponibile ad ascoltare eventuali offerte per l’ex Sassuolo, con l’obiettivo di finanziare nuovi innesti sul mercato. Proprio il possibile incrocio con la Juventus potrebbe rappresentare uno scenario da monitorare. I bianconeri apprezzano Frattesi e il suo nome potrebbe tornare d’attualità nell’ambito di altre operazioni tra i due club, anche se al momento non risultano negoziati concreti. Prima di qualsiasi affondo, la Juventus dovrà però sistemare la propria rosa e liberare spazio a centrocampo. Il futuro di Frattesi resta quindi tutto da definire, con l’ipotesi di un cambio di maglia sempre più probabile, come si può intuire dalle quote in lavagna di tutti i siti di scommesse (da 1,15 a 1,18).