Gianni Infantino rimane al suo posto, nonostante il passo falso commesso negli scorsi giorni che poteva risultargli fatale per la sua continuità alla guida della FIFA. Durante la riunione andata in scena ieri a Rabat, Il numero uno del calcio mondiale ha riconosciuto di aver commesso un errore promuovendo il progetto, poi naufragato nel giro di poche ore, di vendere quote di minoranza delle principali competizioni FIFA a investitori privati,
"Durante la riunione è stata affrontata anche la proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), riconoscendo gli errori commessi - si legge nella nota di Zurigo -. È stato convenuto che non era intenzione del Consiglio FIFA e delle Federazioni affiliate sentirsi esclusi dal processo e che il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche in seguito alla fuga di notizie sulla proposta.
In una lettera separata indirizzata al Consiglio FIFA e alle Federazioni affiliate, sono state presentate le scuse per questi errori, unitamente all'impegno a garantire che non si ripetano. Verrà ora condotta una revisione e una relazione sarà presentata al Consiglio FIFA nella sua prossima riunione.
Come già comunicato, la proposta FFE, che sarebbe stata soggetta all'approvazione delle Federazioni affiliate e del Consiglio FIFA, è ora definitivamente accantonata. Con il ritiro del progetto, è stato concordato che la FIFA non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, alla buona governance e al giusto processo e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione.
C'è sempre qualcosa da imparare e la FIFA continuerà a migliorare i suoi processi alla luce di questa esperienza. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è stato nel pieno rispetto del quadro normativo della FIFA
La FIFA collaborerà strettamente con le parti interessate per valutare come poter ulteriormente supportare lo sviluppo del calcio attraverso il programma FIFA Forward a beneficio delle 211 Federazioni affiliate alla FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni regionali".
Insomma, Infantino rimane in carica: "Il Segretario Generale della FIFA e i membri del Consiglio Direttivo FIFA presenti hanno ribadito il loro pieno sostegno al Presidente della FIFA Gianni Infantino, unico rappresentante eletto dalle 211 Federazioni affiliate alla FIFA. A sua volta, il Presidente della FIFA ha ribadito il suo pieno sostegno al Segretario Generale e all'Amministrazione FIFA per il lavoro fondamentale e straordinario svolto nella realizzazione della sua visione. È stato discusso e concordato che i processi, le comunicazioni e le interazioni tra il Presidente della FIFA, il Segretario Generale e il Consiglio Direttivo FIFA, a supporto della realizzazione di questa visione, possono e devono essere costantemente migliorati in termini di efficacia ed efficienza (...) A questo proposito, l'alta dirigenza della FIFA è pienamente fiduciosa che gli esiti della riunione odierna rafforzeranno la governance della FIFA, contribuiranno a ripristinare la fiducia nell'organizzazione e ci consentiranno di prepararci ai grandi eventi e alle sfide future in modo unito e trasparente, continuando la nostra missione di sviluppare il calcio in tutto il mondo".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:05 The Sun - Arsenal e Manchester United, scout a Perth per Esposito. L'Inter fissa il prezzo
- 14:52 Cambiaso: "Inter-Juventus è sempre affascinante. Ci sarà agonismo"
- 14:46 Spalletti: "Contro l'Inter sarà tosta. Caso Bastoni? Per noi niente strascichi"
- 14:35 Sky - Gatti non si allena: out per l'amichevole contro l'Inter?
- 14:21 Bisseck: "Vogliamo vincere tutto. Stones aggiunta importante per noi"
- 14:08 Campionato Primavera 1 Femminile, il calendario completo dell'Inter
- 13:55 Messico, Argentina e CAF sorprendono: "Sosteniamo Infantino"
- 13:41 SM - Pavard e Frattesi ai saluti? Il francese potrebbe resistere
- 13:28 Lukaku in uscita dal Napoli: due pretendenti in lizza ma l'ingaggio spaventa
- 13:15 videoLe parole di Chivu e Provedel in conferenza stampa
- 13:03 The Sun - Romero, idea Arsenal. Ma il Tottenham nutre ancora rancore
- 12:50 Amorim: "Contro l'Inter miglioramenti, non dimentichiamo chi avevamo davanti"
- 12:36 Bonny e Pavard incontrano a Perth i soci degli Inter Club
- 12:23 Delvecchio: "Moratti mi predisse una cosa. Inter di oggi? Ha vinto poco. E c'è un problema..."
- 12:10 Zouin verso il Parma, si lavora ai dettagli del trasferimento
- 12:00 videoINTER FERMA sul MERCATO: da ANNI è SEMPRE la STESSA STORIA. ROMERO? Tutto molto CHIARO
- 11:45 Memorial Cairo, stasera la finale Torino-Inter. Dove vederla in TV
- 11:30 Boga: "Inter fresca di Scudetto e favorita. Ma questa Juve..."
- 11:15 Il Sole 24Ore - NBA Europe, RedBird avanti su Oaktree: giro d'affari monstre
- 11:02 Castro: "Aspetto la sfida con Lautaro, un modello. E ho un sogno"
- 10:48 GdS - Inter, tre giocatori in uscita: la situazione al momento
- 10:34 Romero-Inter, nessun ritorno di fiamma: al 95% è un no
- 10:33 Provedel: "In questo mese all'Inter ho capito una cosa"
- 10:28 Chivu: "Mercato lungo, vogliamo alzare il livello. Serve pazienza"
- 10:20 TS - Sebastiano Esposito, Como l'ultima idea ma c'è anche il Napoli: il punto
- 10:06 Inzaghi: "Scudetto, Inter ancora favorita. Bomber? Dopo Lautaro dico Scamacca. E mio fratello..."
- 09:52 TS - Pavard: chiarimento con Chivu, scuse al gruppo, no all'Arabia. Ora all'Inter...
- 09:38 TS - Diaby, niente Inter né Bayer: ecco perché. Ora Chivu vuole l'all-in su Jones
- 09:24 Sky - L'Inter ritrova tutti i reduci dal Mondiale: da domenica riecco Lautaro, Thuram e Stones
- 09:10 CdS - Juve-Inter, gli obiettivi di Chivu e l'agenda al ritorno in Italia
- 08:56 CdS - Inter, è l'ora di Esposito-Bonny: doppio test in coppia guardando al Monza
- 08:42 CdS - Jones, il tempo gioca per i nerazzurri. Ma c'è un altro problema
- 08:28 CdS - Pavard, l'Arabia non è una priorità: il francese ha una volontà precisa
- 08:14 GdS - Esposito ha un'occasione da poter sfruttare. E sta per triplicare l'ingaggio
- 08:00 GdS - Esterno Inter, il profilo ideale è Diaby: la strategia dei nerazzurri
- 00:00 Pazienza e attesa: tra campo e mercato. Il rettilineo è ancora lungo
- 23:53 L'agente di Cambiaso: "Mai parlato con l'Inter di uno scambio con Frattesi"
- 23:33 FIFPro contro la FIFA: "Il progetto FFE è finito, l’abuso di potere resta"
- 23:16 Romano: "Romero non può più aspettare, occhio anche all'Arsenal"
- 23:01 Inter Primavera, Bigica: "Ogni giorno va vissuto come una finale"
- 22:48 Inter Primavera in finale al Memorial Cairo: poker travolgete al Milan
- 22:18 CONMEBOL contro la FIFA: "Preoccupano le ripetute azioni unilaterali"
- 21:58 UFFICIALE - L'ex obiettivo dell'Inter Akliouche firma con il PSG
- 21:43 Lazio, accelerata per l'ex Inter Pinamonti: trattativa avviata con il Sassuolo
- 21:28 L'agente di Esposito contro Melis: "Lo denuncio per diffamazione aggravata"
- 21:13 GdS - L'arrivo di Kostic al PSV riapre la pista Perisic-Inter?
- 20:58 La UEFA amplia i canali social: ufficiale lo sbarco su Tik Tok
- 20:43 Nuova avventura in B per l'ex Pompetti: giocherà con Cocchi al Padova
- 20:29 PSV, Kostic rivela: "Perisic mi ha detto di raggiungerlo qui"
- 20:14 UFFICIALE - Kostic trova squadra: l'ex Juve è un nuovo giocatore del PSV
- 20:00 Il caso Sebastiano Esposito può finire in tribunale: la situazione
- 19:45 Il classe 2006 Zouin nel mirino del Parma: i dettagli
- 19:30 Napoli, Beukema: "Mi mancano trofei importanti, come lo Scudetto"
- 19:16 Mondiale Femminile U20, 4 interiste convocate per il raduno di Coverciano
- 19:02 Italia, ecco lo staff di Mancini: Oriali team manager, c'è Bonucci
- 18:48 The Athletic - La cessione di Jones servirà al Liverpool per migliorare
- 18:33 GdS - Frattesi chiama la Juve, ma la quadra tra i club è complicata
- 18:18 Dall'Argentina: Sfuma Romero per l'Inter, è a un passo dall'Atletico Madrid
- 18:04 Mirror - Giocatori in scadenza, il Liverpool non ha imparato la lezione
- 17:50 SI - Inter in pole position per Kostov? A oggi non è un obiettivo prioritario
- 17:35 UFFICIALE - Uruguay, Forlan nuovo ct: guiderà U20 e selezione maggiore
- 17:21 Bookies - Frattesi, addio Inter: prende quota il suo trasferimento
- 17:07 Mondiale per Club, oltre 50 squadre europee non hanno ricevuto la loro quota
- 16:53 La UEFA non cambia posizione: "Perso la fiducia nella presidenza Infantino"
- 16:38 Romero più lontano, Pavard più vicino: come cambia la strategia tattica
- 16:24 UFFICIALE - Real Madrid, colpo Yan Diomande: contratto fino al 2033
- 16:10 Il piano segreto di Infantino: nel 2020 trattò con 15 club per la Superlega FIFA
- 15:56 videoInter U23, tris al Lecco: doppietta di Zuberek e gol di Matarrese
- 15:42 Roma, Pellegrini a un passo dal rinnovo: accordo annuale
- 15:28 Marca - Atletico, la cessione di Thiago Almada avvicina Romero. E Nico...