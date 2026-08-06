Gianni Infantino rimane al suo posto, nonostante il passo falso commesso negli scorsi giorni che poteva risultargli fatale per la sua continuità alla guida della FIFA. Durante la riunione andata in scena ieri a Rabat, Il numero uno del calcio mondiale ha riconosciuto di aver commesso un errore promuovendo il progetto, poi naufragato nel giro di poche ore, di vendere quote di minoranza delle principali competizioni FIFA a investitori privati,

"Durante la riunione è stata affrontata anche la proposta FIFA Forward Enterprise (FFE), riconoscendo gli errori commessi - si legge nella nota di Zurigo -. È stato convenuto che non era intenzione del Consiglio FIFA e delle Federazioni affiliate sentirsi esclusi dal processo e che il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche in seguito alla fuga di notizie sulla proposta.

In una lettera separata indirizzata al Consiglio FIFA e alle Federazioni affiliate, sono state presentate le scuse per questi errori, unitamente all'impegno a garantire che non si ripetano. Verrà ora condotta una revisione e una relazione sarà presentata al Consiglio FIFA nella sua prossima riunione.

Come già comunicato, la proposta FFE, che sarebbe stata soggetta all'approvazione delle Federazioni affiliate e del Consiglio FIFA, è ora definitivamente accantonata. Con il ritiro del progetto, è stato concordato che la FIFA non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, alla buona governance e al giusto processo e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione.

C'è sempre qualcosa da imparare e la FIFA continuerà a migliorare i suoi processi alla luce di questa esperienza. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è stato nel pieno rispetto del quadro normativo della FIFA

La FIFA collaborerà strettamente con le parti interessate per valutare come poter ulteriormente supportare lo sviluppo del calcio attraverso il programma FIFA Forward a beneficio delle 211 Federazioni affiliate alla FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni regionali".

Insomma, Infantino rimane in carica: "Il Segretario Generale della FIFA e i membri del Consiglio Direttivo FIFA presenti hanno ribadito il loro pieno sostegno al Presidente della FIFA Gianni Infantino, unico rappresentante eletto dalle 211 Federazioni affiliate alla FIFA. A sua volta, il Presidente della FIFA ha ribadito il suo pieno sostegno al Segretario Generale e all'Amministrazione FIFA per il lavoro fondamentale e straordinario svolto nella realizzazione della sua visione. È stato discusso e concordato che i processi, le comunicazioni e le interazioni tra il Presidente della FIFA, il Segretario Generale e il Consiglio Direttivo FIFA, a supporto della realizzazione di questa visione, possono e devono essere costantemente migliorati in termini di efficacia ed efficienza (...) A questo proposito, l'alta dirigenza della FIFA è pienamente fiduciosa che gli esiti della riunione odierna rafforzeranno la governance della FIFA, contribuiranno a ripristinare la fiducia nell'organizzazione e ci consentiranno di prepararci ai grandi eventi e alle sfide future in modo unito e trasparente, continuando la nostra missione di sviluppare il calcio in tutto il mondo".