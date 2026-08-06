Federico Dimarco ha ripreso da dove aveva finito. Un assist a Pavard nell'amichevole contro il Manchester City, un gol al Milan nel test di ieri a Perth. Anche in pre-campionato, insomma, sta macinando numeri come se non ci fosse stata la pausa di mezzo tra una stagione e l'altra. Ora c'è un'altra partita fuori dal campo da giocare, però, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’esterno è a scadenza nel 2027, quindi al termine del prossimo campionato, ma l’Inter ha la possibilità di esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo per allungare di un altro anno il suo contratto, dunque al 2028 - si legge -. Questo soprattutto rappresenterà un primo passo per andare ancora più avanti insieme. Sedersi tutti intorno a un tavolo favorirà un ulteriore dialogo tra le parti per discutere di come far proseguire una già lunga storia d’amore come quella del ragazzo di Porta Romana con i colori nerazzurri: dritti fino al 2030, questo diventerà il nuovo obiettivo. Nuova stretta di mano, nuova firma per consolidare ancora di più il legame tra la società e un elemento cardine della rosa del presente ma anche dei prossimi anni".