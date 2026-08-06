Cristian Romero e Moussa Diaby sono i nomi che, nelle ultime ore, stanno circolando con maggiore insistenza attorno all'Inter per quel che riguarda le due posizioni in cui la dirigenza vuole inserire dei nuovi giocatori: il difensore centrale e l'esterno destro.

"Sul fronte difesa, e quindi quello legato a Cristian Romero, non si registrano novità sostanziali - si legge sulla Gazzetta dello Sport - l’accordo col Tottenham c’è, quello con l’argentino sull’ingaggio no. E, in più, la presenza di Pavard — col suo stipendio da 5 milioni — non facilità un’altra entrata di un elemento che ne chiede addirittura uno o due in più. In questa impasse, l’Atletico Madrid sta provando a inserirsi, approcciando agli Spurs prima di andare a dialogare col Cuti. A destra, l’opzione Moussa Diaby resta viva (ma occhio al Bayer Leverkusen che offre solo cash senza contropartite all’Al-Ittihad), mentre la situazione Nico Gonzalez è in divenire".