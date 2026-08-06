In casa Atletico Madrid, c'è cauto ottimismo rispetto all'acquisto di Nico Gonzalez. Il piano di Mateu Alemany, direttore sportivo dei colchoneros, anche in caso di ritorno allo stadio Metropolitano dell'argentino di proprietà della Juve, prevede altri due innesti per il reparto offensivo dopo l'addio ufficiale di Antoine Griezmann e quello ormai scontato di Thiago Almada al River Plate (operazione da 20 milioni di euro). Per regalare altri elementi a Diego Pablo Simeone, oltre a Kang-in Lee, il club spagnolo dovrà liberare spazio in rosa con le cessioni: i candidati principali sono Giménez, Lemar, Carlos Martín, senza dimenticare i possibili introiti derivanti dalle cessioni di giocatori della cantera.

Il discorso delle uscite può essere esteso anche alla difesa, ma qui la situazione sembra sembra meglio avviata: Matteo Ruggeri e Nahuel Molina sono vicini rispettivamente ad Aston Villa e Roma, trasferimenti che porterebbero in cassa i soldi necessari, da sommare a quelli di Almada, per tentare l'assalto a Cristian Romero, obiettivo di lunga data degli spagnoli. Lo riporta Marca.